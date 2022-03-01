«مسافة السكة».. سفارة مصر برومانيا: تخصيص طائرة لإجلاء العالقين في بوخارست والقادمين من أوكرانيا

كشفت السفارة المصرية في رومانيا ، الثلاثاء ، عن تخصيص الحكومة المصرية طائرة اليوم لاجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الاوكرانية الرومانية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت ارسال طائرة إجلاء تصل اليوم بوخارست سعت ١٥٠٠ (٣ عصرا بتوقيت بوخارست).

طلبت السفارة المصرية من المواطنين المصريين سرعة التوجه الان للسفارة المصرية في بوخارست لاعداد قائمة المسافرين علي متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

نشرت وزارة الخارجية المصرية أرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة في أوكرانيا من خلال الارقام الآتية:

+201220463333

+201220473333

+201272180431

+201272180576

+201272180466

أرضي:

+20225772500

+2022574491

فاكس:

+20225761000

وعلى ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج، فقد أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات

مؤقتة للإقامة.

وأسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.