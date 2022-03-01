/682473/وزارة-التموين-تخفيضات-شهر-رمضان-على-السلع-تصل-إلى-30

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، انالاستعداد لشهر رمضان ليس بسبب الحرب القائمة بين روسا واوكراني، ولكن هذا الشهر يتم الاستعداد له دائما قبل ان يأتي.

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وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية على قناة الاولى، أنه الاستعداد لشهر رمضان الحالي كان قبل شهرين ماضيين حيث تم عمل اجتماعات مستمرة ويتم التركيز في البداية على المنتج والمستمثر، حتى يعدود النفع في النهاية على المواطن.

وزارة التموين: زيادة الاستهلاك في شهر رمضان بنسبة 50%

ونوه ان شهر رمضان يتم في الاستهلاك بزيادة تقرب من 50%، موضحا ان الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة تستهدف الاتفاق مع المستوردين والشركات الكبرى على خفض أسعار السلع.

وزارة التموين: تخفيضات شهر رمضان على السلع تصل إلى 30%

ونوه خليل، ان التخفيضات تصل إلى30 % في شهر رمضان، حيث سيتم اقامة المعرض الرئيسي في 24 فبراير برعاية رئيس مجلس الوزارء.

واكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أنه لكل محافظة معرض خاص بها حيث سيتم انشاء ما يقرب من ١٦٠ شادر فى أنحاء الجمهورية، و٢٠٠ قافلة تصل للقرى والنجوع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.