/682475/إقلاع-طائرة-مصـر-للطيران-إلى-بوخارست-لعودة-الطلبة-المصريين-المتواجدين-فى-رومانيا-لبلدهم

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

دوت الخليج

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصـــر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

إقلاع طائرة مصـر للطيران إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا لبلدهم

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.