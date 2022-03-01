/682465/محافظ-قنا-يشهد-حفل-تكريم-اوائل-الطلاب-برعاية-مستقبل-وطن

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلبة بمحافظة قنا تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقصر ثقافة قنا، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والنائبة سحر صدقي والنائبة نجلاء باخوم والنائب مصطفي محمود والنائب محمد احمد الجبلاوي والنائب حمدي سعد والنائب خالد خلف الله والنائب عبد الفتاح الشحات والنائب محمد عزت القاضي أعضاء مجلس النواب و هشام قدوس أمين مساعد الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

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قام محافظ قنا بتسليم شهادات تقدير وجوائز مالية لعدد 5 طلاب بالمرحلة الابتدائية و 10 طلاب للمرحلة الاعدادية و 9 طلاب للمرحلة الثانوية الفائزين في المسابقة العلمية التي نظمها حزب مستقبل وطن خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى، حيث تم تنفيذ المسابقة بعدد 292 مدرسة ابتدائي و206 مدرسة اعدادي و59 مدرسة ثانوي علي مستوي 9 ادارات تعليمية.

وقدم محافظ قنا التهنئة للطلاب علي تفوقهم العلمي، مؤكدا حرصه على تكريم المتفوقين من أبنائنا الطلاب لتحلى مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل النبوغ والتفوق الدراسي، كما وجه الداودي الشكر والتقدير للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية ، موجها شكره وتقديره لأسرة حزب مستقبل وطن على الجهد الذي بذلوه خلال المسابقة العلمية التى أفرزت لنا هؤلاء الطلاب المتفوقين.

تكريم أوائل الطلبة بـ قنا

واضاف محافظ قنا بأن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطوير مناهج التعليم وإعداد المعلم والنهوض بالبحث العلمي وسن التشريعات التي تيسر ذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية العلم والعلماء حيث أن عالمنا المعاصر يشهد سباقاً نحو امتلاك زمام العلم والمعرفة، وقد أصبحت قوة أي دولة تقاس بما يسطره علمائها من أبحاث وما يسجلونه من براءات اختراع، وما تنتجه مصانعها من تكنولوجيا متطورة، وهو ما يجعل سعى مصر الحبيبة نحو تطوير منظومة التعليم وتأهيل طلابنا وفقاً لأحدث الأساليب العلمية العالمية من الأهداف البالغة الأهمية.