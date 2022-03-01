/682468/وزير-الثقافة-يفتتح-فاعليات--مهرجان-دندرة-للموسيقى-والغناء-فى-قنا-الخميس-المقبل

تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 الي 5 مارس الجاري، وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وايمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع واعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

واضافت ان المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار لإقامة العديد من الفعاليات الابداعية في الاماكن الآثرية والتاريخية بمختلف المحافظات نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم ، وأضافت ان الفعاليات تنفذها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويواكبها معرضا للكتاب تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب ويشارك به المركز القومي للترجمة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة الى جانب مؤسسة دار المعارف ، مشيرة ان المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بانحاء الوطن .

وزير الثقافة يفتتح مهرجان قنا

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والأثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع.

وأضاف أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي ستشهده محافظة قنا والعروض الفنية التي سيتم تقديمها به بمثابة هدية لأهالي المحافظة تساهم في زيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراق بهدف تعظيم دور القوي الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً خلال الفترة المقبلة تنظيم فعالية أخرى بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج.

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تجمع اشكال ابداعية متنوعة وتضم 3 حفلات يحييها على التوالى يحييها على التوالى امير الغناء العربي هاني شاكر ، ريهام عبد الحكيم - ياسر سليمان - ايمان عبد الغنى ، طارق العربى طرقان ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما يتم افتتاح معرض كتاب بنادي فتيات قنا يشمل مجموعة من اهم العناوين فى مختلف الوان الفكر.