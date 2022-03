/682470/مصر-تنتفض-لفلسطين-مطالبات-بإلغاء-حفل-Maroon-5-بسبب-حفلهم-في-إسرائيل

دوت الخليج يرصد مطالبات الجمهور بإلغاء حفل Maroon5 في مصر

وجاء انقلاب الجمهور على فريق Maroon5 بعد أن اكتشافهم استعداد الفرقة لإحياء حفل غنائي آخر يلي حفلهم في مصر ولكن في دولة الكيان الصهيوني الاسرائيلي بتل أبيب في يوم 9 من شهر مايو.

الجمهور ينتقض المصري لأهالي فلسطين

واتت تعليقات الجمهور المهاجمة لفرقة Maroon5 على النحو الآتي: «حتى لو بتحبوا أغانيهم والتذكرة سعرها حلو.. لأن أكيد متحبش تشوف حبايبك بيتهانوا ويتهجروا، دول بيهجروا أخواتنا وبيحتفلوا على أراضيهم»، «خسارة فيك العفش اللي كنت هبيعه»، «السبب اللي يخليك متروحش حفلة Maroon5 في الأهرامات، غير إنك مش معاك فلوس، هو إن حفلتهم اللي بعدها في إسرائيل، والسبب اللي يخليك تقول على الكلام ده رجعي، هو إنك مشوفتش ردود فعل، لاعيبة الكورة ومواقفهم ضد روسيا لمجرد أنها اعتدت كام يوم على بلد تانية تبعهم، فما بالك بمعتدي ومحتل من سنين».

حفل Maroon5 بأسعار صادمة

وترواحت أسعار تذاكر حفل Maroon5 في مصر بين 2300 جنيه التذكرة العادية، و4500 جنيه للتذكرة الذهبية، أما عن المميزة فاتت ب 5000 جنيه.

أعضاء فريق مارون 5

مارون 5 هي فرقة موسيقية أمريكية منشأها لوس أنجلوس بكاليفورنيا، مكونة من خمسة أعضاء هم آدم ليفين «مؤدي الأغاني الرئيسي، عازف قيثارة»، جيمس فالنتين «عازف قيثارة، أصوات خلفية»، جيسي «أورغ، أصوات خلفية»، ميكي مادن «الباص قيثارة»، ومات فلين «درامز».

تعد من أشهر أغانيه الفريق الذي قدماها خلال مسيرتهم الفنية هي Harder To Breathe، This Love وShe Will Be Loved.

الجدير بالذكر أن الوطن العربي دائما ما لديه حساسة تجاه هذه الأمور، فتارة يطالب بمنع عرض فيلم أجنبي في السينمات بسبب انحياز بطلته لإسرائيل وتجنديها في الجيش الإسرائيلي، وتارة يطالب بمنع فريق من أحياء حفلاته في مصر، أو مقاطعة منتجات دولة تخالف فكرهم ومعتقداتهم الدينية.