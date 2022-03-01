عربية النواب تناقش تأثيرالتغيرات المناخية علي الدول العربية.. الأحد المقبل

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تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب يسري المغازي، اجتماعا الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة تغييرات المناخ وتأثيرها علي الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (CUP 27)، والاستماع إلى رأي وزارة الخارجية

دوت الخليج

هذا و يستضيف مجلس النواب المصري، غداً الاربعاء،الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية

و سيُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .

الاجتماع سيناقش في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات، بشأن :

-تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

-حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة.

-التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

-دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس المنتدى أحمد قنديل، مؤكدا أن رئيس المنتدى أعلن عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ( المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) أمس ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني سوف تستيف مصر منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان .