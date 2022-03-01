/682477/تحرك-جديد-من-البرلمان-شأن-الدكتور-أحمد-أبو-النصر-المعروف-بـدكتور-الكركمين

وجه النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ومسئولي المجلس الأعلى للإعلام، حول استمرار إعلانات أحمد أبو النصر المعروف بـ"دكتور الكركمين" على كافة الفضائيات بشكل جنوني رغم القبض عليه والتحقيق معه.

دوت الخليج

وتسأل النائب أحمد حته: هل يتوافق استمرار الإعلانات مع الاتهامات والتحقيقات، ولماذ لا يتم وقف الإعلانات؟

تحرك جديد من البرلمان شأن الدكتور أحمد أبو النصر المعروف بـ«دكتور الكركمين»

وطالب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بوقف تلك الإعلانات على الأقل من قبل جهات التحقيق، لحين انتهاء التحقيقات، خاصة أن الاتهامات تتضمن سلع يتم الإعلان عنها ليل نهار في كافة الفضائيات المصرية بشكل مكثف على مدار الساعة، قائلا: وهو ما يعد استفزاز للمواطنين.

وقال النائب أحمد حته: الأمر غريب ولا يحدث في أي مكان بالعالم، خاصة أنه على الأقل إذا كان هناك احتمال خطر على المواطن يجب وقف تلك الإعلانات.

وتابع عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: جهات مراقبة الفضائيات ومنها المجلس الأعلى للإعلام، يجب أن تكون موجودة في مثل هذه الأزمات، لأنه لا يعقل أن يتم التحقيق حول منتج يمثل خطورة على حياة الناس ويتم الإعلان عنه والترويج له بهذا الشكل.

وأشار حته، إلى أزمة فوضى الإعلانات على الفضائيات بحثا عن المكاسب دون مراعاة للقيم الإعلامية، لاسيما البرامج والإعلانات الطبية التي اصبحت الظاهرة الإعلامية الأكبر، قائلا: الأمر يحتاج لوقفة في مواجهة الإعلانات الطبية التي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة.

وطالب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون تنظيم الإعلانات عبر الوسائل الإعلامية المختلفة بما فيها السوشيال ميديا، مشددا على ضرورة التحقق من صحة وجودة المنتج قبل الموافقة على بث الإعلان.

وشدد عضو مجلس النواب، أيضا على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات الرقابية لمواجهة تلك الفوضى.