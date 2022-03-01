«دفن أحمد رمزي بنفسه وأنقذ الحيوانات».. مواقف إنسانية للفنان أحمد السقا

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يحل اليوم الموافق 1 مارس عيد ميلاد الفنان أحمد السقا، وأسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا من مواليد عام 1973 واشتهر بأدوار الأكشن وبتقديم المشاهد الخطيرة بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما يشتهر بالمواقف الإنسانية له.

دوت الخليج يرصد لكم مواقف إنسانية للفنان أحمد السقا وذلك خلال السطور القادمة.

أحمد السقا وإنقاذ الكلاب من التسمم

أنقذ الفنان أحمد السقا عدد من الكلاب المتواجدة داخل حديقة استوديو الأهرام والذى كان يصور فيه فيلم اسمه «من 30 سنة» وذلك عقب علمه بمحاولة تسميمها من خلال منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

أحمد السقا ومرافقة الراحل خالد صالح في جنازته

أشتهرت العديد من الأدوار التي تعاون فيها الفنان أحمد السقا مع الفنان القدير الراحل خالد صالح وكانت العلاقة بينهم غير عادية فكان السقا يعتبره الأخ الأكبر له، وشاركوا سويًا فى 6 أفلام تعد علامات بارزة فى السينما المصرية.

وعند علمه بوفاة خالد صالح فى أسوان، سافر إلى هناك مسرعًا وظل بجوار جثمانه حتى صلاة الجنازة التي أقيمت بمسجد عمرو بن العاص فى مصر القديمة وحتى دفن جثمانه.

أحمد السقا شارك في دفن أحمد رمزي

حضر أحمد السقا جنازة الفنان الراحل أحمد رمزى وكان الفنان الوحيد الذي حضر، وظهر السقا حافيًا القدمين أثناء دفن جثمانه بيديه، وقال السقا حينها: كنت وعدته ألّا أتركه حتى آخر يوم في حياته، عندما كنت ألتقي معه، واعتبره مثل والدى رحمه الله، وحاولت أن أرد له جزءًا من جميله علىَّ فأنا سعيد بأننا كنا نتحدث معًا، وأنني كنت أعرف شخصًا مثل هذا الرجل.

أحمد السقا ينقل نعش والد رامز جلال

شارك الفنان أحمد السقا في حمل نعش الراحل جلال توفيق المخرج المسرحي الكبير وصولًا بدفن جثمانه بمقابر الأسرة، والد الفنان رامز جلال الذي تم شييع جثمانه من مسجد الحصري، وكان السقا حريص بشكل كبير على تأدية صلاة الجنازة فيه.

أحمد السقا يسافر الجونة لتسليم جائزة هنيدي

وقد حصل الفنان أحمد السقا على أجازة من تصوير فيلمه «العنكبوت» ليسافر إلى مدينة الجونة بعد علمه بتكريم صديق عمره الفنان محمد هنيدى فى ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وكانت مفاجأة بالنسبة للحضور وبالنسبة لهنيدى أيضًا فلم يكن على علم بمن سيسلمه الجائزة.

أحمد السقا يسافر الفيوم لعزاء محمد أبو الوفا

كما سافر الفنان أحمد السقا إلى مدينة الفيوم من أجل تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل محمد أبو الوفا ومواساة أسرته، الذى لم يحضر له أحد من الوسط الفنى سواه بالإضافة إلى أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

السقا ينقذ فشل خطوبة شاب وخطيبته

وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، عن تشاجر شاب مع خطيبته بسبب رغبته فى مشاهدة فيلم «هروب اضطرارى» للنجم أحمد السقا، فيما كانت خطيبته تريد مشاهدة فيلم «الأصليين»، وقال الشاب لخطيبته: إنه غير مستعد لدفع مبلغ 70 جنيه لها ولشقيقتها ولنفسه من أجل مشاهدة فيلم لا يرغبه.

لتتهمه بسبب كلماته “بأنه بخيل”، وقد وصل هذا المنشور للفنان أحمد السقا ليتدخل فى الأمر ويطلب من الشاب أن يقوم بإرسال رقم هاتفه حتى يقوم بدعوته على الفيلمين مجانًا.