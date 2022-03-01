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خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أشادت النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالتصريحات الصادقة والجريئة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أثناء الجلسة النقاشية التي أجريت على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

دوت الخليج

ميرال الهريدي تصريحات الرئيس السيسي تؤكد المصارحة والشفافية بين الرئيس والشعب المصري

حيث أشار سيادته إلى عدة نقاط هامة ومحورية أثناء الجلسة ومنها :

- ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011.

- سعي الدولة المصرية بكل جديه إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي وبناء مستقبل مُشرق للبلاد .

- تأكيد الرئيس على حرص الدولة المصرية الشديد على احترام حقوق الإنسان، الذي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية . - تأكيده على إن قدرة الدولة لاتتماشى مع خطهها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ولكن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تزيده إصرارا على العمل الجاد من أجل رفعة الوطن بين دول العالم .

- تأكيده على أن الهدف الأصيل من المشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في تنمية الدولة المصرية باعتبار أن تنمية الأسرة المصرية تعكس حالة الرضا للمواطن وهو ما يصب بالتالي في تنمية الدولة .

و أختتمت الهريدي تصريحها بأن ما يُميز العلاقة ما بين السيد الرئيس والشعب المصري هي المُصارحه والشفافية التي تتم بشكل مستمر كي يكون الشعب المصري في حالة مُعايشه مستمرة مع القيادة السياسية في التحديات المُختلفة التي تواجه الدولة المصرية .