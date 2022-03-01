/682485/علاء-مصطفي-الهدف-الأساسي-من-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية-نشر-الوعي-بأهمية-ضبط-النمو-السكاني

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بالمستوى للأسر من خلال التمكين الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

دوت الخليج

وأوضح النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، أن الرئيس قام بتوجيه رسائل عديدة خلال كلمته في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقضاء علي المشكلة السكانية، حيث أوضح أن الدولة قامت خلال السنوات الأخير بخطوات كبيرة من شأنها الحد من الزيادة السكانية، لأنالزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، لاسيما و أنها تشكل ضغطاً كبيراً على موارد وميزانية الدولة، كونها تستنزف مواردها.

وأشار مصطفى إلي أن السلطة التشريعية بغرفتيها ونوابها علي استعداد لسن القوانين والتشريعات التي تساعد الدولة علي محاربة المشكلة السكانية، لأن هناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني.

علاء مصطفي: الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني

وتابع النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس السيسي كانت صريحة وكاشفة والذي أكد خلالها أن القضية السكانية تلتهم اى معدلات نمو، وتقضي على انجازات الدولة، ويجب الحد من الزيادة السكانية حتي يشعر المواطن بالإنجازات والتنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.