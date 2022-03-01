/682487/محافظ-أسوان-يشهد-ختام-نهرجان-أسوان-الدولى-لأفلام-المرأة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحفل الختامى لإسدال الستار على الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة وذلك وسط مشاركة لكوكبة لامعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى الكتاب والنقاد والإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن السينارست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالنجاح الذى حققه هذا المهرجان الكبير فى دورته الحالية من خلال تنفيذ الأنشطة المتنوعة وورش العمل المختلفة، مؤكداً على دور مهرجان أفلام المرأة الحيوى فى إثراء المنتج الفنى والثقافى داخل أسوان، وخاصة فى ظل مشاركة الكثير من نجوم وأعلام السينما المصرية والعالمية، فضلاً عن النقاد والكتاب والإعلاميين مما ساهم فى إستمرار تألق عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، عروس المشاتى، وإنطلاقها نحو العالمية بإحتضانها وإستضافتها لفعاليات هذا المهرجان وغيره من المهرجانات الدولية الأخرى.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

وقدم أشرف عطية الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمهرجان نظراً لجهودها المبذولة فى التنظيم الجيد وتقديم هذه الدورة فى أبهى صورها بعد نجاحها فى الدورات السابقة، كما قدم المحافظ شكره لمختلف الوزارات والمؤسسات التى قدمت رعايتها لفعاليات المهرجان، وفى مقدمتها وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم متمنياً تحقيق المزيد من النجاحات لهذا المهرجان فى دوراته القادمة، هذا وقد شهد الحفل الختامى قيام محافظ أسوان بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمهرجان.

تغيب رئيس المهرجان

كشف رئيس مهرجان أسوان محمد عبد الخلق السبب الحقيقي وراء غياب حسن أبو العلا عن الحفل الختامي للدورة السادس من المهرجان، وهي تواجده في المستشفى الآن، عقب تعرضه لأزمة صحية منعته من الحضور، وتمنى علد الخالق الشفاء التام لحسن في أسرع وقت، شارك عدد كبير من دول العالم في دورة عام 2022 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومن بينهم جاءت الدنيمارك المشاركة بفيلم "كما في السماء"، فرنسا بفيلم "أم صالحة"، أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فشاركت بفيلم "إل بلانيتا" التي يحكي عن الدمار الذي لحق باسبانيا عقب الأزمة الإقتصادية، والسويد تشارك بفيلم مشترك مع السعودية، يحمل اسم"فرحة"، كما تشارك المملكة العربية السعودية بشكل مستقل بفيلم "قوارير"، كما يُعرض فيلم "الفتاة الجديدة" الذي يمثل الأرجنتين، كما شارك فيلم "ريحانة" من إنتاج سنغافوري بنجلاديشي مشترك.