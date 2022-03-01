/682488/أحمد-مهني-يستعرض-رسائل-السيسي-بافتتاحية-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية

أشادت النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه اكثر من عشرين رسالة للمصريين، كان أهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تمكنت من علاج مليون و60 ألف حالة، وخطورة الزيادة السكانية والتى تلتهم قدرة نمو الدولة، كما استعرض الرئيس التحديات التي تواجهنا والتى تزيدنا إصرارا على العمل والبناء.

وأضاف أحمد مهني: كما أن الرئيس نوه إلى أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية وليس لدينا ما نخفييه، واشار الى ملف التعليم وما يتم به من تطوير، فلم يترك الرئيس ملفا إلا وتطرق اليه.

أحمد مهني يستعرض رسائل السيسي بافتتاحية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وتابع: كأن الرئيس يقدم كشف حساب ومصارحة مع الشعب المصرى، مشيرا الى أن " البلد دي بلدنا كلنا.. مش بتاعتي أنا بس.. وأنا دائما أقول الأمن القومي في كل حاجة.. الرعاية الصحية أمن قومي.. التعليم أمن القومي.. والدكتور طارق شوقى وزير التعليم خد على دماغه لما مات لما جه يطور التعليم".

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى كله الالتفاف حول الرئيس السيسي، لدعم الدولة المصرية، ويجب العمل بلا نوم.