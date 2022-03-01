حياة كريمة.. المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 11 ألف مواطن فى شهر

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى المحافظة شملت (الناصرية والسلام بمركز بنى مزار، وشم القبلية بمركز مغاغة، والبدرمان بمركز ديرمواس، ونزلة عبيد وطهنا الجبل بمركز المنيا) وذلك على مدار شهر فبراير الماضى. وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و834 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل المستشفى للحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج. وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية أنه تم عمل عدد 594 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لـ 136 حالة، ورسم قلب لـ 30 حالة، وأشعة سينية لـ 25 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 804 متردد، وتحويل للمستشفى 218 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ653 مترددا.

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