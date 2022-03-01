تحضيرا لمصر تستطيع.. وزيرة الهجرة تجتمع مع رئيسة مجلس الأعمال الإفريقى

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتورة أمانى عصفور رئيسة مجلس الأعمال الإفريقى، بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، وذلك لبحث سبل التعاون تجاه انعقاد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التى من المقرر أن تنعقد فى أواخر شهر مارس الجارى تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتورة أمانى عصفور، واستعرضت سيادتها التحضيرات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة على أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتى تحمل شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، كونها تأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه تم الانتهاء من التحضير لجلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر، ويبلغ عدد الجلسات 8 جلسات تغطى مجموعة من محاور الصناعة، من بينها جلسة هامة تناقش "مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا التحديات والفرص"، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعى بين مصر والدول الإفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية بشكل مؤثر، وأضافت: "حريصون على مشاركة مجلس الأعمال الإفريقى فى ذلك لإثراء ملف التعاون مع القارة السمراء".

من جانبها، أعربت الدكتورة أمانى عصفور رئيسة مجلس الأعمال الإفريقى عن بالغ سعادتها بلقاء الوزيرة، مشيدة بجهود السفيرة نبيلة مكرم فى الحرص الدائم على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا فى الخارج والداخل للمشاركة فى مؤتمرات "مصر تستطيع" فى عدة تخصصات هامة للخروج بأفضل توصيات.

كما أكدت عصفور أنها على أتم استعداد للمشاركة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وتحديدا فى جلسة "مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا"، ولفتت إلى ضرورة الترويج للمنتج المصرى والصناعات المصرية لدى القارة السمراء، وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستيراد والتصدير بين الجانبين.

وأضافت أنها ستسعى للترويج للمؤتمر فى أوساط رجال الأعمال والتجار والمصنعين الأفارقة أعضاء مجلس الأعمال الإفريقى، والذى أنشئ فى إطار قرار القمة الإفريقية لزيادة التجارة البينية بين دول القارة، كما أن الرؤيـة التأسيسية له هى أن تكون إفريقيا ذات تنافسية عالية ذو ابتكار بلا حدود للتجارة والاستثمار والصناعة، فضلا عن أن أحد أهم أدواره هو تمكين القطاع الخاص الإفريقى والذى يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب.