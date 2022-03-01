تكريم أسر الشهداء والمصابين فى اليوم العالمى للحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلى لجهود الحماية، أعقبه كلمة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وكلمة اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية والتى تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التى قام بها رجال الحماية المدنية مثمنا ما قام به شهداء ومصابى الحماية المدنية فى الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهرى.

كما تم تسليط الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التى ينتهجها القطاع فى التعامل مع البلاغات.



كما تم التطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الادارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم، والإشادة بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون فى نفس المجال.

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباء القوات المسلحة المشاركين فى الاحتفال، ولضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء ومصابى الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين فى المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

وأعقب ذلك قيام الحضور بجولة تفقدية بمعرض تجهيزات الحماية المدنية إذ استمع اللواء رئيس قطاع المرور والحماية المدنية والضيوف لشرح حول إمكانيات الأجهزة الحديثة التى يستخدمها رجال الحماية المدنية.

واختتم الاحتفال بعرض لرجال الحماية بميدان التدريب تضمن عرض لرجال المفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهرى.