محافظ المنيا يشغل عددا من المشاريع المتوقفه منذ سنوات

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ويأتى ذلك ضمن المرحلة الجديدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تشمل محافظتى المنيا، وأسيوط، كامتداد جغرافى للبرنامج، فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة البهيدى مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حسام سليمان مسؤول تطوير مشروع التكتلات بالمنيا وأسيوط، محمود الشامى خبير الحوار المجتمعى لمشروع التكتلات الاقتصادية، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.
قال محافظ المنيا، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أسامة القاضى، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التى تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، فى المحافظة، بجميع المجالات، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ولفت إلى أنه تم تشغيل وإعادة العمل فى عدد من المشاريع التى توقفت لسنوات منها مصنع العسل الأسود فى ملوى وتشغيل عنابر تربية الدواجن فى المنطقة الصناعية وكذلك المجزر الآلى، كما يجرى العمل على إعادة تشغيل محطة دواجن شوشة والاستفادة منها ضمن خطة المحافظة للاستفادة من جميع الأصول المملوكة لها، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
ناقش محافظ المنيا مع الوفد، الخطوات الخاصة بالمرحلة المقبلة فيما يخص تكتلى "العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية"، إذ سيجرى الوفد حوارا مجتمعيا مع المزارعين اليوم بمركز ملوى وغدا بمركز مغاغة.
ودعا محافظ المنيا إلى الإسراع فى تنفيذ أنشطة ومشروعات، تساهم فى إحداث نقلة حضارية فى حياة المواطن المنياوى ويكون لها مردود إيجابى عليه ومنها إنشاء أسواق حضارية وكذلك إنشاء موقف إقليمى لسيارات الأجرة.
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