الهيئة الإنجيلية تكرم وزيرة التضامن تقديرا لدورها فى خدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - كرم القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بإهدائها درع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك تقديرًا لدورها ومجهوداتها فى خدمة المواطنين من خلال عمل مجتمعى جاد ومستمر.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز فى العمل التطوعى، بمقر الهيئة، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ونخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال الفكر والإعلام وقيادات المجتمع المدنى.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بالمشاركة فى حفل توزيع جائزة القس صموئيل حبيب للتميز فى العمل الأهلى لعام 2022، تلك الجائزة التى أسستها الهيئة القبطية عام 2000، تقديرًا وتشجيعا لرسالة الراحل العظيم الدكتور القس صموئيل حبيب وهى رسالة التطوع والعمل الأهلى والتى كرس حياته لها من أجل خدمة المجتمع وجموع المصريين ، حيث حرص على تقديم خدمات الهيئة الإنجيلية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز مع التركيز على الفئات المحرومة والفقيرة والمهمشة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت القباج أن الهيئة الإنجيلية بمصر حريصة على دعم المجتمع المدنى والتطوع الأهلى وهو دور تثمنه الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى تحرص على دعم العمل الأهلى وفتح جميع المجالات أمامه، وهذا ما حرصت عليه خلال إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التى تضمنت العديد من المزايا، حيث يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلى المصرح بها للجمعيات بتنفيذها، مع حرية الحصول على تمويل ذاتى، كما أعطى القانون حرية أكبر للجمعيات الأهلية أن تقوم بالتوسع فى مشروعاتها الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها تنظر إلى العمل الأهلى والتطوعى كوسيلة فعالة لزيادة التماسك، مشددة على أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والاستراتيجية الوطنية للعمل الأهلى، كما تعمب على إعادة هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية وسيقوم الصندوق بتوفير منح وتمويل للجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار تعزيز شراكة الدولة مع المجتمع المدنى لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية.

وأشارت إلى ثقة الدولة فى المجتمع المدنى ورغبتها فى تطوير الشراكات معه من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدنى والخروج بحلول وأفكار إبداعية ومبتكرة للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الدولة، خاصة أن الدولة ترغب فى مجتمع مدنى قوى ينتقل من تقديم الخدمات فقط لتقديم المشروعات والبرامج التى تحسن من نوعية ومستوى جودة الحياة، والخروج بالمستفيدين من دائرة الفقر ليصبحوا إضافة مهمة لقدرات الجولة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا.