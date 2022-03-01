ياسمين فؤاد تلتقى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتبحث سبل...

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيدة ايف بازاييبا وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائى والتحضير لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والمقرر عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة وزيرة البيئة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد ب مدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030".

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين فى جميع القطاعات مبدية ترحيبها بالتعاون الثنائي بين البلدين، حيث أوضحت أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ هناك أجندة عمل بكل الاجتماعات التى تتم لمناقشة القرارات التى يمكن الخروج بها عن هذه الاجتماعات لمناقشتها قبل المؤتمر، مشيرة أن أجندة المؤتمر سوف تصدر فى يوليو ونعمل على إشراك الشباب فى المؤتمر،

وأبدت وزيرة البيئة استعداد مصر للنظر فى أية مقترحات تقدمها دولة الكونغو تخص المؤتمر لتقديمه للجنة العليا ورئيس الوزراء، كما قدمت وزيرة البيئة مقترحا للعمل بالتوازي على عقد اجتماعات ثنائية جانبية للفرق الفنية للجانبين لمناقشة سبل التعاون سويا.

من جانبها أبدت السيدة ايف بازاييبا وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية استعداد بلاده لدعم مصر فى استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مشيرة أن دولة الكونغو لديها تعاون مع الجانب المصري فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.