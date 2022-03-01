الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية (صور)

احتفلت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للحماية المدنية بعنوان "دور الحماية المدنية في حماية منكوبي الازمات والكوارث".

بدأ الاحتفال بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حداد على ارواحهم.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي لجهود الحماية اعقبه كلمة السيد اللواء مدير الادارة العامة للحماية المدنية وكلمة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية في الاطفاء والمفرقعات والانقاذ النهري.

كما تم تسليط الضوء على الامكانيات والاجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الامنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

وتطرق الى الدورات التدريبية التي تنظمها الادارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم.

واشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون في نفس المجال.

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباء القوات المسلحة المشاركين في الاحتفال، ولضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم اسر الشهداء ومصابي الحماية المدنية و رجال الحماية المدنية من ضباط وافراد، وتم كذلك تكريم الفائزين في المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

اعقب ذلك قيام الحضور بجولة تفقدية بمعرض تجهيزات الحماية المدنية حيث استمع السيد اللواء رئيس قطاع المرور والحماية المدنية والضيوف لشرح حول امكانيات الاجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية.

واختتم الاحتفال بعرض لرجال الحماية بميدان التدريب تضمن عرض لرجال المفرقعات والاطفاء والانقاذ النهري.

شارك في الاحتفال عدد من طلبة التخصص الوظيفي بأكاديمية الشرطة وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلبة المدارس والجامعات وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية منها الاسعاف و الهلال الاحمر والمركز القومي لبحوث الاسكان.