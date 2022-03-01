إنجاز watch it.. محتوى المنصة وصل إلى 50 ألف ساعة متنوعة

قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة watch it، خلال مؤتمر بداية جديدة، إن المنصة وصل محتوها إلى 50 ألف ساعة متنوعة، تضم برامج تليفزيونية وأفلام عربية وأجنبية ووثائقية ومسرحيات إضافة إلى مكتبة ماسبيرو.

ووجهت نشوى جاد الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها للمنصة خاصة فيما يخص عرض مسلسل أبو العروسة، فى جزئه الجديد قبل عرضه على شاشات التليفزيون بيوم واحد وعرض مسلسل نقل عام فى نفس توقيت عرضه على الشاشة.

أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة watch it عام 2019، فى خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى، وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم.

وتلعب المنصة دورا كبيرا منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستهدفين بمحتواها الراقى، وبدأت المنصة فى نهاية 2021 فى التوسع فى إنتاج الأعمال الأصلية مع التوسع فى عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف المنصة لتقديم محتوى مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف إلى أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب vod فى العالم.