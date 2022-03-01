/682494/محلل-سياسى-المشروع-القومى-لتنمية-الأسرة-يسعى-الى-تنمية-المجتمع-المصرى-وتحقيق-التنمية-المستدامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ان الدولة المصرية تهدف الى التعاون مع المواطن المصرى وتثقيفه بدوره وحقوقه فى المجتمع، مؤكدة على ان وزراة التضامن الاجتماعى تعمل مع جمعيات المجتمع المدنى وجمعيات تنمية المجتمع ومع رجال الدين والمتطوعين والجمعيات الحقوقية فى اصدار نسخة مبسطة تتضمن مفاهيم حقوق الانسان والمواطنة من اجل نشرها بين جميع فئات المجتمع.

دوت الخليج

دور المواطن فى عملية التنمية:

واكدت الدكتورة نيفين القباج، عبر مداخلة هاتفية على برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، على ان التغيير المجتمعى يبدأ بتغيير الفكر والفهم والادراك، مؤكدا على دور الدولة المصرية فى التواصل المستمر مع المواطنين بشكل مبسط لرفع مستوى وعيهم وادراكهم، وذلك نظرا لأهمية مشاركة ودور المواطن فى عملية التنمية

واشادت بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الملف، مشيرة الى موافقة الرئيس على زيادة اعداد الرائدات الريفيات من 3 ألاف الى 20 الأف رائدة، وذلك لدورهم فى نشر الوعى بين الاسر المصرية. كما أضافت انه يجب ان يشارك الجميع فى عملية بناء الدولة وتنميتها

واضافت ان المجتمع المصرى فى حاجة الى طفرة تثيفية للمجتمع حول المشكلات التى تواجه، مؤكدة ان الدولة المصرية بجميع قطاعاتها لديها مسئولية كبيرة تجاه المواطنين ومشكلات الأسرة المصرية. كما أكدت على ان الأعلام المصري والدراما لديهم دور كبير ومؤثر على المجتمع ونشر الوعى بين المواطنين.

المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية:

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حضر أمس الاثنين بدء فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يهجف الى وضع خطة استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.