هكذا احتفلت أسرة أحمد السقا بعيد ميلاده

تلقى الفنان أحمد السقا اليوم 1 مارس، تهنئات عديدة بمناسبة عيد ميلاده، وقام عدد من النجوم بتهنئته من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإليكم قائمة ببعض النجوم الذين أرسلوا له التهنئأت بعيد ميلاده.

دوت الخليج تجمع لكم بعض تهنئات النجوم للفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده

مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

نشرت الإعلامية مها الصغير صورة لها مع زوجها الفنان أحمد السقا؛ لتهنئته بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوها إنستجرام، وعلقت عليها بما معناه:"عيد ميلاد سعيد يا شريكي في السراء والضراء.. وسنبقى دائمًا سويًا.. سأحبك إلى الأبد ، أنت عائلتي. لسنوات عديدة حبيبي".

بعض التعليقات على صورة مها الصغير وأحمد السقا

رد الفنان أحمد السقا على تهنئة زوجته مها الصغير له من خلال تعليق على الصورة التي لنشرتها لهما على إنستجرام، وقال ما معناه:"أحبك للأبد"، وجاء بعده عدد من النجوم يهنئونه بعيد ميلاده ويتمنون لهما السعادة الدائمة من خلال التعليقات، منهم درة، حسن أبو الروس، طارق الإبياري، هنا شيحا ونجلاء بدر.

ياسين أحمد السقا يهنئ والده بعيد ميلاده

هنأ ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا والده بعيد ميلاده، من خلال صورة قديمة لهما سويًا نشرها على حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب عليها:"كل سنة و انت اسطورة.. كل سنة وانت سند ليا.. كل سنة وانت حبيب الملايين.. كل سنة و انت فارس.. كل سنة وانت ابن بلد.. كل سنة وانت جدع ( طبعا).. كل سنة وانت طيب يا احسن اب في الدنيا.. كل سنة و مغامرات جديدة و ناجحة ان شاء الله"، كما كان قد شارك بتعليق على الصورة التي نشرتها مها الصغير على حسابها الرسمي على نفس التطبيق، قال فيه ما معنا:"أحبكم جدًا".

علق السقا على تهنئة ياسين نجله على إنستجرام، وقال ما يعني:"أحبك يا زوكا"، وشارك الشيف علاء الشربين بوضعه قلوب حمراء في التعليقات، وتوالت بعدهما التهاني من الجمهور لأحمد السقا.

حمزة السقا يهنئ والده بعيد ميلاده

أختار أيضًا حمزة السقا الابن الأصغر لأحمد السقا تطبيق الإنستجرام ليهنئ والده من خلاله بعيد مولده، ونشر حمزة صورتين له مع والده من خلال حسابه الرسمي، وعلق عليهما بما يعني:"كل عام وأنت بخير يا عمودي الفقري، أحمبك يا بوبس"، وجاء تعليق أحمد السقا عليه:"يا حمزوز".

كما نشر حمزة السقا عدد من الصور لوالده م خلال خاصية story على إنستجرام، ومن بينهم صورة لأحمد مع والده وكتب عليها:"عيد سعيد يا أبي".

هند صبري تهنئ أحمد السقا من الـ stories

نشرت الفنانة هند صبري أحد مشاهد الفنان أحمد السقا من فيلم "سبع البرومبة"، من خلال خاصية القصص المصورة على إنستجرام، وتلتها بصورة لها معه من مهرجان الجونة في دورته الماضية، وكتبت عليها:"كل سنة وأنت ناجح وسعيد وراضي وجدع يا حبيب الكل".

ملك زاهر تستعين بمسلسل نسل الأغراب

أستعانت ملك أحمد زاهر بصور لها مع النجم أحمد السقا خلال تصوير مسلسل نسل الأغراب، ونشرتها من خلال story على الإنستجرام؛ لتهنئته بعيد ميلاده، وكتبت ملك ما يعني:"عيد ميلاد سعيد يا أسطورة.. أحبك"، وأشارة إلى السقا.

أحمد السقا سعيد بتهنئات الجمهور له في عيد ميلاده

أعاد النجم أحمد السقا نشر التهنئات التي وصلته من أسرته وجمهوره من خلال خاصية story عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ومن بينها صور وفيديوهات نشرها معجبيه ومحبيه، ومنها ما تم نشرها على الصفاحت الرسمية لشركات الإنتاج وبعض القنوات.