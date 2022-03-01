/682490/حبس-متهم-استولى-على-أموال-مواطنين-بزعم-تسفيرهم-للخارج

قامت محكمة الجنح المختصة، بحبس متهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة 15 يوم احتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية.

دوت الخليج

فيما كشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عن طريق استقطاب الشباب وصغار السن، عبر استخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة، لادخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية من اجل تسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

حبس متهم استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

فيما افادت التحريات بممارسة نشاط اجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية، من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.