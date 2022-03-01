/682496/تشكيل-الجونة-الرسمي-لمواجهة-البنك-الأهلي-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق الجونة مباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الجونة لمواجهة البنك الأهلي

فى حراسة المرمى: إسلام طارق.

فى خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب-عمرو السعداوي -ا كباميادي

فى خط الوسط: نور السيد- سيف العجوز- إسلام محارب- محمد الشبراوي.

فى خط الهجوم: إسلام عبد النعيم -خالد قمر.

حقق الجونة الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.

في المقابل أعتمد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الدراويش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر الإسماعيلي في الضغط على الجونة، ولكن لم يستطيع التسجيل، ليسجل الجونة هدم من هجمة مرتدة منظمة عن طريق خالد قمر يضع الكرة في الشباك بشكل مميز بعد انفراده بالمرمى.

وهاجم الإسماعيلي بعدها بقوة وأضعوا لاعبيوه أكثر من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة، في ظل تألق حاريس الجونة إسلام طارق.

هجوم الجماهير

وشهد اللقاء هجوم كبير من جماهير الإسماعيلي على لاعبي الفريق بعد استمرارهم في النتائج السلبية بالدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة توقف رصيد الإسماعيلي عن 3 نقاط في المركز قبل الأخير، بينما أرتفع رصيد الجونة للنقطة رقم 14 في المركز السابع.