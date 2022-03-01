/682497/صحة-أسوان-تعلن-تنفيذ-حملة-طرق-الأبواب-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا-المستجد

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عام بالبطاقة الشخصية خلال الفترة من 6 وحتى 15 من شهر مارس الحالى والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة رحاب اللقانى رئيس البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الطب الوقائى، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بجانب الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى.

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بدور وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة حيث أن هذه الحملة ستساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة إنتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته.

حملة طرق الأبواب بأسوان

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية المشاركة المجتمعية في هذه الحملة والعمل على الإعلان عنها في وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والمدارس، بالإضافة إلى كليات جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

كما أكدأيضاً على أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها وخاصة في ظل توافر لقاحات فايزر وإسترزينكا القوية المفعول لتأمين المجتمع الأسوانى من زيادة معدلات الإصابات خلال الفترة القادمة، وبالتالي الحد من التداعيات المعيشية والإقتصادية لكورونا، لافتاً إلى أن الحملة تعكس إهتمام الدولة والقيادة السياسية بوقاية المواطنين من مخاطر الأصابة بفيروس كورونا وتأثير ذلك على المواطن والأسرة والمجتمع.

القوى العاملة توفر فرص عمل لشباب أسوان

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 365 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري،

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1303 راغب عمل منهم 13 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 240 فرصة عمل، بالإضافة إلي إسقاط 706 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وأشار وزير القوي العاملة، إلي إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.