/682502/مجدي-سيف-يشيد-بإرسال-طائرة-إلى-بوخارست-لإجلاء-المواطنين-المتواجدين-فى-رومانيا

أشاد اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أجهزة الدولة المصرية بتخصيص طائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود الإوكرانية الرومانية، بما يؤكد ان مصر فى عهد الرئيس السيسى ترعى جميع أبنائها بالخارج وتعتبرهم أمانة لديها وتبذل جهودا جبارة للحفاظ عليهم.

دوت الخليج

كما أشاد سيف، بتوجيه الخارجية المصرية نداء إلى المواطنين العالقين بسرعة التوجه للسفارة المصرية فى بوخارست لإعداد قائمة بالمسافرين على متن تلك الطائرة والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار للسفر إلى مصر .

مجدي سيف يشيد بإرسال طائرة إلى بوخارست لإجلاء المواطنين المتواجدين فى رومانيا

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك الجهود توضح حرص جميع أجهزة الدولة سواء وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أو الطيران على الحفاظ على كرامة المصريين بالخارج بصفة عامة والعالقين بصفة خاصة، كما ان للسفارات المصرية بالخارج دور كبير فى هذا الشأن.

إقلاع طائرة مصـر للطيران إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا لبلدهم

و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، إقلاع طائرة مصـــر للطيران إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، بعد ظهر اليوم. صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصـــر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.