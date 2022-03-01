عاجل- بدء رحلة عودة الطلبة المصريين فى أوكرانيا للوطن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح أحد الطلبة، أن السفارة أبلغتهم بوصول طائرة خاصة قادمة من مصر، لنقلهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ورئاسة الوزراء، فى تمام الساعة الـ3 عصرا.

وتوجه الطلبة المصريين، إلى مطار بوخارست، تمهيدا لنقلهم إلى مصر، موجهين الشكر إلى الدولة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بعد ظهر اليوم تقلع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.