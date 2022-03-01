خاص.. طالب مصرى يروى تفاصيل الهروب من أوكرانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو السعود، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "تحركنا على حدود بولندا لنفاجئ بالزحام الشديد من كل الجنسيات وكان الوضع صعب بالنسبة لنا، فقررنا الذهاب إلى الحدود الرومانية وكان الوضع أسهل بكثير، وكان هناك استقبال محترم وقاموا بعمل اللازم، وتم تسكينا بأحد الفنادق".

وتابع: "تحدثنا إلى السفارة المصرية فى بوخارست، حيث أكدوا لنا ووعدونا بأننا سنعود إلى أرض الوطن".

فى سياق متصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بعد ظهر اليوم تقلع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.