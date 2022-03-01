خاص.. طالب عائد من أوكرانيا يشكر الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال محمود حربى محمود، أحد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، إنه كان يدرس الطب هناك، ومع بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، توجه إلى الحدود مع رومانيا بالتنسيق مع سفارة مصر فى بوخارست.





وأضاف الطالب المصرى فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، أنه تم إرسال جوازات السفر الخاصة بنا حتى يتم التنسيق مع السلطات الرومانية، وفور الوصول إلى الحدود وجد مجموعة من الجمعيات الخيرية ومن ضمنها "الصليب الأحمر"، والذين ساعدوه على الوصول إلى مقر السفارة المصرية، حيث تم توفير سكن من قبل السفارة.

وأشار إلى أنه منذ ساعتين تم إبلاغنا بضرورة التوجه إلى مقر السفارة، لأن هناك رحلة للعودة إلى القاهرة وعلمنا بأن هذه الطائرة كانت بأمر مباشر من الرئاسة، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أنه سيعود إلى الوطن فى خلال ساعات.

فى سياق متصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بعد ظهر اليوم تقلع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.