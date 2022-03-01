تم إنقاذ مريض كان يعاني من قيء دموي حاد مع هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب قرحة نازفة بالمعدة. تم التعامل من قبل أطباء الجهاز الهضمي و الرعايةللمحافظة علي العلامات الحيوية و إيقاف النزيف عن طريق منظار الأمعاء العلوي إلا أن الحالة لم تستجب للتدخل عن طريق المنظار العلوي .

تم استدعاء طاقم الجراحة لعمل استكشاف جراحي عاجل . مع إضطراب العلامات الحيوية زادت خطورة التدخل الجراحي . لكن العناية الإلهية تمكنت من نجاح العملية بالتدخل الجراحي وإيقاف النزيف و تحسنت الحالة العامة و واستكمل العلاج بالمستشفى إلي أن عاد لمنزله معافاً.

????تمت العملية تحت إشراف :

▪️د/محمد بدير محمد - استشاري الجراحة .

????وذلك بواسطة الطاقم الطبي المشرف :

▪️د/ أحمد رأفت سلام _ أخصائي الجراحة.

▪️د/ محمد الحويطي - أخصائي الجراحة.

▪️د/ عمر مسعد - طبيب الجراحة

????د/ أحمد خميس - استشاري التخدير بمستشفى التضامن