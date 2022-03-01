تم إنقاذ مريض كان يعاني من قيء دموي حاد مع هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب قرحة نازفة بالمعدة. تم التعامل من قبل أطباء الجهاز الهضمي و الرعايةللمحافظة علي العلامات الحيوية و إيقاف النزيف عن طريق منظار الأمعاء العلوي إلا أن الحالة لم تستجب للتدخل عن طريق المنظار العلوي .
تم استدعاء طاقم الجراحة لعمل استكشاف جراحي عاجل . مع إضطراب العلامات الحيوية زادت خطورة التدخل الجراحي . لكن العناية الإلهية تمكنت من نجاح العملية بالتدخل الجراحي وإيقاف النزيف و تحسنت الحالة العامة و واستكمل العلاج بالمستشفى إلي أن عاد لمنزله معافاً.
????تمت العملية تحت إشراف :
▪️د/محمد بدير محمد - استشاري الجراحة .
????وذلك بواسطة الطاقم الطبي المشرف :
▪️د/ أحمد رأفت سلام _ أخصائي الجراحة.
▪️د/ محمد الحويطي - أخصائي الجراحة.
▪️د/ عمر مسعد - طبيب الجراحة
????د/ أحمد خميس - استشاري التخدير بمستشفى التضامن
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