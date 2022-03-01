/682510/نيفين-الماتب-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تكرار-وقائع-الهبوط-الأرضي-خطر-على-المواطنين

تقدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى كلًامن وزيرى الإسكان والتنمية المحلية بشأن تكرار حوادث الهبوط الأرضي في عدد من المحافظات، مما يشكل خطرًا على حياة المواطنين لاسيما كبار السن والأطفال.

دوت الخليج

حوادث الهبوط الارضي فى المحافظات

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، أنه بين الحين والآخر تتكرر حوادث الهبوط الأرضي، والتي لم تعد تقتصر على منطقة محددة بل أصبحت ممتدة لمختلف المحافظات، حيث شهدت الفترة الأخيرة العديد من حوادث الهبوط الأرضي، سجلت القاهرة الكبرى النصيب الأكبر منها، ثم تلتها الإسكندرية حيث شهدت خلال شهر فبراير المنصرم، أربع حوادث بمنطقة الأزاريطة وشارع السلطان حسين المجاور لها، بالإضافة إلى تكرارها في مناطق أخرى من المدينة، ثم تلتها محافظة البحيرة التي شهدت 6 وقائع في مناطق متفرقة خلال الربع الأخير من عام 2021 المنصرم.

واعتبرت النائبة، أن مشكلة حوادث الهبوط الأرضي، تمثل خطراً على البنية التحتية وعلى المواطنين، لافتة إلى أن معظم حوادث الهبوط الأرضى فى مصر تحدث لعدة أسباب وعلى رأسها كثرة إنشاء المباني السكنية المرتفعة وبالتالي زيادة عمق الحفر لبناء الأساسات.

وأرجعت المشكلة إلى سبب آخر وهو أن معظم مواسير المياه والصرف الصحى التى تم تركيبها فى نهاية الثمانينات تهالكت لعامل الزمن وبالتالى تتسرب منها المياه وتسحب التربة بداخلها.

وطالبت النائبة، المسؤولين، بدراسة الموقف وعمل الأبحاث اللازمة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان لإيجاد الحلول الملائمة لها، والاطلاع على دراسات كليات الهندسة والتخطيط العمراني في التعامل معها.