/682519/ياريتني-ما-دخلت-التصوير-حسام-داغر-غاضبا-من-مشاركته-في-اللعبة

أعرب الفنان حسام داغر عن استيائه من المشاركة في الموسم الثالث من مسلسل «اللعبة»، الذي يعرض الآن على منصة شاهد الالكترونية، واستطاع تحقيق نجاحات باهرة بعد يوم واحد من عرضه.

دوت الخليج يرصد أزمة حسام داغر مع مخرج مسلسل اللعبة الموسم الثالث

وكتبت حسام داغر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا بحب شيكو جدًا، وبحب كاست اللعبة كله بشكل عام، بس أنا مش مبسوط من دور رجب معاهم، الجزء ده بسبب أنه كان امتداد لدوره في الجزء الثاني، وافقت على الجزء الجديد، على كلام ووعد من المجموعة، أن دور رجب مكمل، بسبب النجاح إلى حققته الشخصية قبل كده، وأنا صدقت ودخلت تصوير على أساس ده».

حسام داغر يعرب عن استيائه بعد حذف مشاهده

وأضاف: «كان معانا عدد حلقات قليل، لكن لقيت النتيجة أن بسبب مشاكل إنتاجية الدور متشال، وتواصلت مع المؤلف وفريق الكتابة، وقلت لهم بالنص لو أعرف مكنتش دخلت تصوير من الأول».

واختتم داغر حديثه قائلا: «لكن أنا مش زعلان لأن الحمد لله الناس عارفة كويس مين حسام، وعارفين شغلي عامل إزاي قبل كده، وفي نفس الوقت أنا كنت متحمس، لما شيكو قالي أنت أحلى حاجة حصلت معايا في الجزء إلى فات، أنا حبيت بس أشاركم إلى حصل، خصوصًا أن دي أول مرة تحصل معايا.. لكن لسه الواحد بيتعلم، وهيفضل يتعلم».

أحداث مسلسل اللعبة الجزء الثالث

مسلسل “اللعبة 3”، تبدأ أحداثة على عكس الجزئين السابقيين، إذ أنه يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

بدأ عرضه من يوم 20 من شهر فبراير المنقضي، وبعد مرور يوم واحد من طرحه على موقع شاهد vip، تمكن العمل من احتلال المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر متفوقا على عدد من الأعمال التي لاقت استحسان جماهير كبير وهم «عروس بيروت، الفرح فرحنا، أيام».

حسام داغر صاحب همم في مسلسل السيدة زينب

من ناحية أخرى، يشارك حسام في مسلسله الجديد «السيدة زينب»، بشخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي بمثابة شخصية محورية يدور حولها العمل، ويخوض بطولته بجانب الفنانة سوسن بدر والراقصة دينا، وغيرهم.