/682520/مصر-لا-تنسى-أبنائها-عمرو-هندي-إقلاع-طائرة-لعودة-الطلبة-المصريين-برومانيا-يجسد-اهتمام-الدولة-الحقيقي-بأبنائها

عقب النائب عمرو هندي ، نائب المصريين بالخارج، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بدوره على إقلاع طائرة مصـــر للطيران المتجهة إلى بوخارست، من اجل عودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة، قائلا:" في وسط الاجواء المرعبة التي عاشها ابنائنا المصريين في أوكرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها ورغم صعوبة الأزمة، لم تنسى مصر أبناءها بالخارج وقامت بتجسيد الممر الأمن الذي يمهد الطريق لكل مواطن مصري في أوكرانيا للوصول إلى بر الأمان" .

دوت الخليج

وتابع النائب عمرو هندي في بيان صادر عنه اليوم، أنه تواصل على مدار الأيام الماضية مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج للمتابعة والتنسيق بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الطلاب والجالية المصرية بأوكرانيا والعمل على تلبية الاحتياجات الخاصة بها.

التواصل مع المصريين في أوكرانيا فور بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح نائب المصريين بالخارج انه فور بداية الازمة قامت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الفور بانشاء غرفة عمليات، واطلاق خطوط للتواصل مع المصريين بالخارج، بالاضافة إلى اصدار التعليمات المستمرة لهم بشأن عدم التواجد في الخارج والالتزام بمواعيد الحظر حتى لا يتعرضوا للخطر.

عمرو هندي: إقلاع طائرة لعودة الطلبة المصريين برومانيا يجسد اهتمام الدولة الحقيقي بأبنائها

وأكد وكيل أفريقية النواب ونائب المصريين بالخارج على أن هذه الأزمة أكدت على أن الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لا تنسى أبنائها بالخارج مهما كانت الظروف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي باصداره توجيهات إجلاء الطلبة المصريين الذين عبرو الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، مؤكدا أن هذا الأمر يجسد الاهتمام بأبنائنا في الخارج على أرض الواقع وليس بالشعارات الصورية.