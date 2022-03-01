/682483/مواعيد-السحور-والإفطار-إمساكية-شهر-رمضان-2022

شهر رمضان الكريم، أحد أهم الشعائر الدينية عند المسلمين، حيث ينتظره ملايين المسلمين في جميع بلدان العالم، باعتباره مميزا وذو مكانة عن باقي الشهور الهجرية، بالإضافة إلي أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقوله تعالي: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة البقرة:185].

دوت الخليج

وزادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن إمساكية شهر رمضان الكريم، لتحديد ومعرفة مواعيد مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار خلال الشهر الكريم، باعتباره مناسبة دينية لها طابع خاص لدي المسلمين حول العالم، حيث يقترب المسلمون من الله عز وجل في هذا الشهر من صلاة وصيام وصلاة التراويح ودعوات الليل والتسبيح.

إمساكية شهر رمضان 2022

الدولة المصرية والمؤسسات الدينية المعنية تهتم، بإصدار إمساكية شهر رمضان الكريم، من خلال المواقع الرسمية التابعة لها، لتسهيل معرفة مواعيد الإفطار والصيام، ولاسيما في حالة الإقامة في دولة غير إسلامية لمعرفة مواعيد الأذان أو تحديد أوقات الصلاة وبالتالي مواعيد الإفطار والإمساك.

ومن المعروف أن إمساكية شهر رمضان، تساعد على معرفة مواقيت الصلاة فضلا عن معرفة موعد شروق الشمس حتى يتمكن المسلمين من تحديد موعد الإفطار وموعد الامتناع عن جميع المفطرات التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقهاء.

ويذكر أن شهر رمضان، يبدأ هذا العام في 2 أبريل 2022، وذلك بعد أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المعظم، والمن المعلوم أن شهر رمضان لعام 2022 يسبق بـ 11 يومًا شهر رمان العام الماضي والذي بدأ في 13 أبريل 2021.

ووفقا لامساكية شهر رمضان 2022، فإنه من المقرر أن تتراوح ساعات الصيام بين 14-15 ساعة في اليوم، من أذان الفجر للصلاة في المغرب، وستنخفض فترة الصيام تدريجياً خلال أيام شهر رمضان الكريم حتى نهاية أيام الشهر الفضيل، وبداية أيام عيد الفطر.