عاجل- الطلبة المصريين يصلون محطتهم قبل الأخيرة فى رحلة العودة للوطن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووجه حربى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخصيص طائرة لنقلهم إلى أرض الوطن.

فى سياق متصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بعد ظهر اليوم تقلع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.