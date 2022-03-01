اختتام الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا بالخارج

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان "تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة"، والذى استمر على مدار يومين تحت رعاية وزارتى الدفاع والتعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى ومعهد بحوث الإلكترونيات .





بدأت الفعاليات بكلمة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس المُلتقى، توجهت خلالها بالشكر لرعاة الملتقى والحضور، كما أشارت إلى أن مصر تشهد تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، وأن الملتقى يهدف إلى الجمع بين الخبرة الأكاديمية والخبرات التصنيعية والدولية، وذلك لإعداد كوادر فنية متخصصة لتلبية احتياجات المجتمع فى ذلك المجال.

كما ألقى اللواء محمد على متولى نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها على أهمية الملتقى ودوره، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالتكنولوجيات المحلية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة.

وأكد اللواء الطبيب عيد محمود الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع جميع الجهات المعنية لتوفير التسهيلات لذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أهمية موضوع الملتقى والمجهودات التى تبذلها الدولة فى هذا المجال.

وفى كلمته أشاد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بنجاح الملتقى، مؤكدا اهتمام الدولة بإنشاء منظومة مُتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم.

وتضمنت الدورة الحالية للملتقى 22 محاضرة تشمل محاضرات لعدد من الشركات دولية ومحلية و17 محاضرة لباحثين من مختلف الدول ، وقد سجل للحضور أكثر من 500 باحث حول العالم ، كما شارك من داخل مصر باحثين من مختلف الجامعات.

وألقى المُلتقى الضوء على التحديات التى تواجه مجال الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة وكيفية التغلب عليها، وانتهى الملتقى إلى العديد من التوصيات التى تستهدف دعم منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة.