«سمعتها أكتر من 15 ألف مرة».. هبة عبد الغني تشيد بأغنية «البخت» لويجز

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أشادت الفنان هبة عبد الغني بأغنية ويجز الجديدة التي أتت بعنوان «البخت»، مؤكدة أنها استمعت لها آلاف المرات ولم يصيبها الملل حتى الآن.

دوت الخليج يرصد إشادة هبة عبد الغني بأغنية ويجز الجديدة

وكتبت هبة عبد الغني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بصراحه البخت جميله، وأجمل ما فيها إن فيها من التمانينات، بس ويجز برضو، ورزقها الكبير انها من جوه قوي.. باسمعها دلوقتي للمره الخمستاشر الف مرة باين؛ مش فاكره.. الغريب يا ويجز انك لما اتكلمت عن الحب ووجع قلبه، غنيت مطخيتش راب».

ويجز يحقق نجاحات ساحقة بأغنة البخت

الجدير بالذكر، أنه حظيت أغنية «البخت» لمطرب الراب الشهير ويجز، بنجاحات بالغة، إذ تداولها عدد من رواد السوشيال ميديا على صفحاتهم المختلفة مؤكدين أن التراك لمس قلوبهم، ولم يستطيعوا التوقف أو الملل من الاستماع له، وحقق مشاهدات عريمة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

مسلسلات هبة عبد الغني

يذكر أن الفنانة هبة عبدالغني يعرض لها حاليا مسلسلين عبر أحد المنصات الإليكترونية الاول هو مسلسل خارج السيطرة حكاية "شبح البدروم" والثاني هو مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني؛ بينما تقوم بتصوير حاليا عدد من الأعمال الفنية التي ستعرض خلال العام الجاري 2022.

هبة عبد الغني تتألق في حكاية «اللي ما يشتري يتفرج»

جدير بالذكر أن هبة عبد الغني يعرض لها حاليًا، حكاية «واللى ما يشترى يتفرج» ثامن حكايات الموسم الرابع الذى يتم عرضه حاليًا على قناة «ON»، والعمل من بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، ندا عادل، ياسمين البشبيشى، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين الشباب.

حكاية «اللى ما يشترى يتفرج» تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وتم عرضها على قناة ON منذ فترة قليلة.

وفي سياق متصل، صرحت الفنانة هبة عبد الغني، أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل خارج السيطرة الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والوطن العربي، من بداية عرض قصصه المختلفة، وأيضًا سعيدة بالعمل مع المخرج محمد بكير، وأعربت عن تمنيها بأن تحصل هذه القصة أيضًا على نجاح واسع كسابقاتها.