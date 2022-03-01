رئيس رياضة النواب: «جئنا لنترك بصمة كبيرة لشباب محافظه سوهاج..والمحافظ يطالب بدعم قطاع الشباب»

- 1/3
- 2/3
- 3/3
/682524/رئيس-رياضة-النواب-جئنا-لنترك-بصمة-كبيرة-لشباب-محافظه-سوهاجوالمحافظ-يطالب-بدعم-قطاع-الشباب
استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بمكتبه منذ قليل، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، والذي يقوم بزيارة ميدانية لتفقد عدد من مراكز الشباب بالمحافظة .
دوت الخليج
تفاصيل زيارة رياضة النواب لسوهاج
من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،إن زيارة اللجنة للمحافظة جاءت بناءا علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المحافظة منهم ، النائب محمد لبيب وذلك للوقوف علي المشكلات التي يعاني منها شباب المحافظة .
وعقب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة علي مطالب المحافظ ، بالاهتمام بقطاع الشباب في المحافظة قائلا :" نسعي لترك بصمة في المحافظة والعمل علي توفير الاحتياجات الفعلية لقطاع الشباب " وتابع :" قطاع الشباب لايقل أهمية عن التعليم والصحة ".
وفي السياق ذاته أكد اللواء طارق الفقي ، محافظ سوهاج، لوفد اللجنة أن محافظة سوهاج تفتقد للعديد من المنشآت الشبابية الهامة ، فلا يوجد بها صالة مغطاة او ملاعب لتنس الطاولة فضلا عن عدم وجود ملعب مؤهل للمارسة كرة القدم داخل مدينة سوهاج .
واوضح محافظ سوهاج ، ان المحافظة شهدت طفرة كبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية ، حيث تعد المحافظة هو الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي اشترطت بناء مدارس تحتوي علي ملاعب نجيل صناعي ، متابعا :” أصبح لدينا وحدات صحية في القري بفضل حياة كريمة أفضل من المستشفيات الخاصة".
كما أشار المحافظ الي وجود نهضة في قطاع الثقافة داحل محافظة سوهاج ، حيث تم تخصيص 25 مليون جنيه لانشاء قصر ثقافة سوهاج ، مطالبا بتقديم الدعم المادي اللازم لقطاع الشباب .
وتابع :" القرش اللي هيتصرف علي قطاع الرياضة في سوهاج حيظهر أكثر من أي محافظة أخري " ورحب محافظ سوهاج بوفد لجنة الشباب مؤكدا ان تواجدهم في المحافظة يمثل اضافة كبيرة لتذليل العديد من المشكلات التي تواجه الشباب .
من جانبه قال النائب محمد لبيب ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن زيارة اللجنة للمحافظة فرصة كبيرة لعلاج العديد من المشكلات التي تواجه الشباب مؤكدا ان طلبات الاحاطة التي تقدم بها هدفها علاج بعض القصور في المنشآت الشبابية بالمحافظة .
فيما أكد الدكتور محمود ابو الخير ، أن تلك الزيارة ستساهم في تقديم حلول سريعة للمشكلات التي تواجه قطاع الشباب بمحافظة سوهاج .
ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، محمد لبيب ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس رياضة النواب: «جئنا لنترك بصمة كبيرة لشباب محافظه سوهاج..والمحافظ يطالب بدعم قطاع الشباب» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.