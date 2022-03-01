/682526/المركز-الأول-هيغني-معايا-حمو-بيكا-يعلن-تفاصيل-مسابقة-أحلى-صوت

أعلن مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن مسابقة "أحلى صوت مع حمو بيكا"، من خلال الحساب الرسمي له على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأعلن عن الجوائز المقدمة للفائزين بأول ثلاث مراكز.

دوت الخليج يرصد المسابقة التي أعلن عنها حمو بيكا وجوائز المراكز الثلاثة الأولى.

حمو بيكا يعلن عن مسابقة أحلى صوت من خلال حسابه على فيسبوك

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو له وهو يُعلن عن مسابقة "أحلى صوت مع حمو بيكا، وصرح خلال الفيديو أن المهرجان الشعبي صوت الشعب، وأن من سيفوز بالمركز الأول سوف يغني مع حمو بيكا، والفائزين بالمركزين الثاني والثالث لهم جوائز مادية، وعلق على الفيديو وكتب:" \مسابقة احلي صوت مع بيكا.. لو انت خسران هتطلع برضوا كسبان ، يعني اخسر و اكسب ، واكسب تكسب".

مغني المهرجانات حمو بيكا يشجع الجمهور للمشاركة في المسابقة

استكمل حمو بيكا تعليقه على الفيديولتشجيع الجمهور على المشاركة في مسابقة "أحلى صوت مع حمو بيكا" وقال:"لكل الناس اللي نفسها تكون مؤدية مهرجانات اشترك دلوقتي في مسابقة احلي صوت مع بيكا .. المركز الاول هيغني مهرجان معايا .. وكل الخسران مش هيروح زعلان و هنسجلو اغنية وهيستلم شهاده تقدير عشان محدش يكون زعلان".

وأضاف:" قدم كتير .. تكسب كتير"، وتم وضع أرقام للتواصل والمشاركة في المسابقة، المقرر إقامتها من يوم 5 مارس الجاري حتى 30 من نفس الشهر.

مسابقة أحلى صوت مع حمو بيكا برعاية شركة سفن ستار ميوزيك للإنتاج الفني

أعلن حمو بيكا لأول مرة عن مسابقة "أحلى صوت مع حمو بيكا" من خلال نشره لصورة له من خلال حسابه على فيسبوك، وعلق عليها وقال:" مسابقه احلا صوت مع حمو بيكا 2022 .. خليك انت نجم المهرجان واشترك الان في المسابقه .. وشروط المسابقه بسيطه جدا.. الجوائز لاول ثلاث مراكز.. وكل الخسران هيكون ليه اغنيه من انتاج الشركه وشهاده تقدير من مسابقه احلي صوت 2022 مع حمو بيكا"، والمسابقة يتكون تحت رعاية شركة سفن ستار ميوزيك للإنتاج الفني.