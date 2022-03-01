/682527/النائب-محمد-عبد-العزيز-يتابع-أعمال-تطوير-كوبري-عرابي-ويؤكدعلى-ضرورة-العمل-وفقا-للمعايير

قام النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيارة لأعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة، بصحبة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور مهندس أحمد صلاح استشاري كلية الهندسة بشبرا، لمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي، وتم اللقاء مع المهندس محمود حمدي المنفذ للمشروع، لمتابعة الخطة الزمينة للمشروع.

دوت الخليج

أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة

وأكد النائب محمد عبد العزيز ضرورة الانتهاء من المشروع في إطار الخطة الزمنية، وبالمعايير المتعارف عليها، وتطبيق كل معايير الأمان التي أكد عليها استشاري كلية الهندسة لضمان الجودة والحفاظ على المال العام، وأكد النائب محمد عبد العزيز متابعته المستمرة لأعمال المشروع بما يحقق مصلحة أهالي شبرا الخمية.

هذا ويستضيف مجلس النواب المصري، غداً الاربعاء،الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة .

ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .