/682528/وزارة-التضامن-الاجتماعى-الدولة-المصرية-لاتتوقع-تغير-سلوك-ووعى-المواطن-مرة-واحدة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ان وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل على نشر الوعى بين المواطنين وتثقيفهم حول العديد من القضايا مثل الزواج المبكر وختان الاناث والنمو السكانى، مؤكدة ان خطورة هذه الممارسات تقع ليس فقط على الطفل، ولكن على الأسرة والمجتمع وكله.

دوت الخليج

الأزمة السكانية:

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، على ان الدولة المصرية لاتتوقع تغير سلوك ووعى المواطن مرة واحدة، ولكن الأمر يحتاج الكثير من الجهود والوقت، مضيفة ان كل زيادة فى عدد السكان تؤثر سلبيا على موارد الدولة المصرية وعلى النمو الاقتصادى للدولة، بالأضافة الى تأثيره السلبى على رضا المواطن والطاقة البشرية ، مما يزيد العبء على المواطنين والدولة المصرية.

وأكدت على أهمية وعى وادراك المواطن المصرى بهذا الأمر، وذلك لأن المواطن له دور أساسى فى عملية التنمية، مؤكدة على وجود تنسيق وتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة من وزرات ومجالس قومية ورجال دين ورجال الجامعات والمجتمع المدنى من أجل نشر الوعى بين المواطنين وتثقيفهم بدورهم وحقوقهم فى المجتمع.

جهود وزارة التضامن:

أكدت نيفين القباج على جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى نشر الوعى بين المواطنين، مؤكدة ان الدولة المصرية تحتاج طفرة تثيفية للمواطنين حول التحديات والازمات التى تواجهم. كما أكدت على ان جميع مؤسسات الدولة المصرية لديها مسئولية تجاه مشكلات الأسر المصرية.

واضافت ان وزارة التضامن تقوم بدراسة حالات الأسر المصرية والتعامل مع كل أسرة وكأنها متفردة فى حالتها، مشيرة ان الوزارة قامت بتوفير تابلت لجميع الرائدات الريفيات وتدريبهم فى كيفية التعامل مع التكنولوجيا من اجل رصد احوال الاسر المصرية بصورة متطورة.

واشارت الى اللجنة التى قامت الوزارة بتشكيلها بالتعاون مع رجال الدين لتوحيد الخطاب وتوحيد الرسائل الى المجتمع، مؤكدة ان الدولة المصرية تسعى الى التعاون مع جميع فئات المجتمع واشراكهم فى عملية التنمية