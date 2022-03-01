/682530/محمد-الكردى-يعلن-دعمه-للمستشار-بهاء-أبوشقة-رئيسا-لحزب-الوفد

أعلن محمد الكردى مرشح مجلس الشيوخ السابق عن حزب الوفد، تاييده للمستشار بهاء أبوشقة لرئاسة حزب الوفد، استكمالًا لمجهوداته ورؤيته لدعم الحزب ومساندة الدولة المصرية.

وأضاف الكردي، خلال تصريحات له اليوم، أن المستشار بهاء أبوشقة قيمة قانونية وسياسية كبيرة وأنه قادر على أن يعيد الوفد لمكانته التى نتمناها خلال الفترة المقبلة، كما أنه يحظي بتقدير ومكانة كبيرة داخل الحزب وحتي في الحياة السياسية المصرية .

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وأشار محمد الكردى، إلي أن أبوشقة له تاريخ طويل في الحياة السياسية في مصر مما يجعله علي دراية يجميع التحديات التي تواجه الوطن، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به أبوشقة خلال رئاسته الفترة الماضية في استقرار الحزب وحل الجميع المشاكل التي تواجه الأعضاء.

محمد الكردى يعلن دعمه للمستشار بهاء أبوشقة رئيساً لحزب الوفد

وأكد الكردي، أن أبوشقة هو الشخصية المناسبة التي يحتاجها الحزب في هذه الفترة، حتي يعود حزب الوفد إلي مكانته الطبيعة والتي تليق به في الشارع المصري.