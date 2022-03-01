أمير مرتضى يكشف عن مدرب الزمالك القادم

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول هوية المدير الفني القادم للقلعة البيضاء خلفاً لباتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أمير مرتضى أن باتشيكو وكوبر، مستبعدين من تدريب الزمالك وليس من ضمن الترشحيات كما تردد منذ أمس بأنهم قريبين من تولي مهمة الزمالك الفنية.

وأشار إلى أن الزمالك سيعلن في أقرب وقت أسم المدير الفني الجديد، مؤكداً أنه تولي التدريب داخل مصر من قبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر غداً، ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسيتولي إدارة الزمالك الفنية كلاً من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود، بعد تعيين الأول كمدير فني مؤقت للفرق، لحين التعاقد مع مدرب اجنبي.

كارتيرون مودعاً لاعبي الزمالك: «كنت متفائل أن تلعبوا بروح وحماس أكبر»

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عقب إقالته من تدريب الفريق، وإنهاء التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.

وقال كارتيرون خلال فيديو نشرته صفحة الزمالك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فسخت تعاقدي بشكل ودي، لأن الفريق والنادي لا يستطيعوا تحمل مشاكل أخرى".

وأكمل خلال حديثه مع اللاعبين وتوديعهم: "كنت متفائل أن تعلبوا بروح أكبر وحماس أكبر ولكنني أحمل نفسي المسؤولية بشكل كبير".

وزاد: "أنهيت تعاقدي مع الزمالك بالتراضي وأشكر الإدارة والنادي والجماهير، على كل اللحظات التي مرت بنا داخل النادي".

تصريحات كارتيرون إلى اللاعبين

وأردف: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على الرحيل بشكل ودي لأن الفريق لا يتحمل أي أزمات أخرى".

واشار:"وأشكر اللاعبين أيضاً على تلك الفترة، حزين لعدم مساعدتي لكم مؤخراً، واتحمل المسؤولية بشكل كامل".

وأختتم قائلاً: " أتمنى التوفيق للجهاز الفني القادم، كما أتمنى النجاح لأسامة نبيه وتحقيق نتائج مميزة في الفريق خلال الفترة القادمة وتحقيق المزيد من البطولات".

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.