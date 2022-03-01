/682534/وزير-الدفاع- الروسى-العملية-الروسية-العسكرية-سوف-تستمر-حتى-تحقيق-أهدافها-المحددة

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء ان العملية الروسية العسكرية سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها المحددة، مؤكدا ان هدف العملية الرئيسى هو حماية روسية من تهديد عسكرى من قبل الجانب الغربى.

دوت الخليج

كلمة وزير الدفاع الروسى اليوم

وتابع وزير الدفاع الروسى تصريحاته، عبر مؤتمر على الهاتف، قائلا الجيش الروسى لا يسعى الى احتلال الأراضى الاوكرانية، ولكن هدف العملية العسكرية هو حماية سكان منطقة الدونباس ونزع سلاح أوكرانيا. :كما أكد على ان القوات الروسية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم.

واكد سيرجي شويجو على ان الضربات التى تنفذ تستهدف الأهداف العسكرية فقط وبصورة حصرية بأسلحة عالية الدقة، مضيفا ان الدول الغربية تريد ان تستخدم الشعب الاوكرانى من اجل القتال ضد الدولة الروسية.

جلسة البرلمان الاوروبى

جدير بالذكر ان الجلسة الثانية من جلسات البرلمان الاوروبى بشأن الازمة الروسية الأوكرانية قد انعقدت اليوم الثلاثاء، وتتضمت تلك الجلسة كلمة الرئيس الاوكرلنى ورئيس المجلس الاوروبى و رئيسة المفوضية الاوروبية. وكان قدوأعلن رئيس المجلس الاوروبى فى جلسة اليوم ان الاتحاد الاوروبى سوف يناقش بجدية طلب الرئيس الاوكرانى بالانضمام الى الاتحاد الاوروبى.

ومن جانبه تعهد الرئيس الاوكرانى بمواصلة القتال ضد القوات الروسية التى تريد السيطرة على المنطقة الاوكرانيا، مؤكدا ان اوكرانيا سوف تنتصر امام الغزو الروسى وان اوكرانيا تحارب من اجل البقاء على قيد الحياة.