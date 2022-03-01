/682535/غدا-نور-قدري-ضيفة-على-برنامج-معكم-منى-الشاذلي

تستعد الفنانة الشابة نور قدري للحلول ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، وذلك في يوم غدا الأربعاء الموافق 2 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد ضيافة نور قدري على برنامج معكم منى الشاذلي غدا

وتتحدث نور قدري خلال الحلقة عن مشوارها الفني، ودخولها لعالم التمثيل، وكواليس مشاركتها في الأعمال الفنية المختلفة، فضلا عن أعمالها المقبلة.

نور قدري تروج لحلقتها مع منى الشاذلي

وروجت نور قدري لحلقتها مع منى الشاذلي، بنشر مجموعة صور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: «استنونا بكرة أن شاءالله مع برنامج معكم منى الشاذلي يوم الاربعاء الساعة 9 وان شاء الله أكمل مشواري الفني».

معلومات حول نور قدري

نور قدري، مطربة وممثلة مصرية، حصلت على بكالوريوس معهد الموسيقى العربية، وانضمت لفترة إلى فرقة أحلام بقيادة هاني شنودة سنة 2002، بدأت حياتها كممثلة في برامج الأطفال وبأدوار طفلة في مسلسلات مثل: سر الأرض، أوراق مصرية، والإمام ابن حزم.، وتعرف عليها الجمهور كشابه ومحترفة من خلال دورها في فيلمي أولى ثانوي، وأسرار البنات.

أبرز الأعمال الغنائية لنور قدري

قدمت أغنية "مين سمعك" والتي حققت نجاحا واسعا،وأغنية "هتسمع قريب أوي”، اللتين كانتا ضمن "ألبوم روتانا ميشن 1" إلى جانب فضل شاكر وتامر عاشور، كما قدمت أغنية "كل ليلة" من فيلم كلاشينكوف.

نور قدري تشارك في ساترداي نايت لايف بالعربي

انقطعت نور قدري عن الساحة الفنية لفترة طويلة ثم عادت من خلال برنامج ساترداي نايت لايف بالعربي، وهو برنامج نقدم من مجموعة شباب، ذاع صيتهم خلال فترة عرضه، يستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن الآخرين، ليقدموا خلاله مجموعة من الفقرات الغنائية والتمثيلية المختلفة، وحاز البرنامج على إعجاب عدد كبير من الجمهور الشباب والأطفال والكبار.

برنامج معكم منى الشاذلي

الجدير بالذكر، أن برنامج معكم الذي تقدمه منى الشاذلي عبر قناة cbc يذاع في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، وتستضيف في كل حلقة نجم مختلف أو عدد من النجوم ليتحدث خلاله عن مسيرته نحو الشهرة والتالق.