الصحة تنظم مؤتمرًا لمناقشة مستجدات الأبحاث الخاصة بالتغذية العلاجية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يهدف إلى رصد ومناقشة مشاكل التغذية السائدة بين المواطنين، وتقديم التوعية بمخاطرها والبدائل المماثلة، وذلك لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وغير السارية بين المواطنين.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمى (WFP)، مؤكدًا أهمية نشر الوعى بين المواطنين حول الثقافة الغذائية بأهمية اسبتدال الغذاء غير الصحى ببدائل صحية ذات قيمة غذائية مرتفعة، حيث أن سوء التغذية يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.
وأوضح "عبدالغفار" أن المؤتمر يتضمن تنظيم ورش عمل خلال يومى الأربعاء والخميس، فى مختلف المجالات الخاصة بتغذية مرضى (الأورام، والجهاز الهضمى والكبد، والكلى، والسكر، والسمنة، والرمد، والقلب، وفيروس كورونا، والتمثيل الغذائى، والضمور العضلى)، فضلًا عن ورش عمل خاصة بتغذية الأطفال والأمهات فى مرحلة الرضاعة الطبيعية، مؤكداً انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل دورية لكافة الكوادر الطبية والعاملين فى مجال التغذية.
وأضاف "عبدالغفار" أن المعهد القومى للتغذية يعمل على تنفيذ استراتيجيات تحسين جودة التغذية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتى تقوم على (تقليل استخدام السكر والملح، وتناول الدهون الصحية، ورفع كفاءة التغذية المدرسة، والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، ورفع الوعى بالملصقات الغذائية على الأغذية).
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية، الأهمية التى يمثلها المؤتمر لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مجال التغذية، والخروج بتوصيات وخطط عمل تساهم فى رفع وعى المواطنين، والحد من العادات الغذائية الخاطئة، فضلاً عقد ورش العمل الدورية للكوادر الطبية والعاملين فى مجال التغذية.
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