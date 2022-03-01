عاجل- الخارجية تصدر بيانا بشأن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، بيانًا أكدت فيه أنه اتصالًا بالبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن إقلاع طائرة لمصر للطيران إلى بوخارست لعودة مواطنينا المتواجدين فى رومانيا، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.





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