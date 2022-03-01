افصل واسمع.. كثافات مرورية بمحيط منطقة السيدة زينب بسبب الاحتفال بالمولد

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن جميع الطرق الموجودة بمنطقة التجمع الخامس فى محافظة القاهرة تعمل بشكل مرضى وطبيعى، وطالب الخارج من التجمعات والمتجه إلى محور "26 يوليو" سلوك الطرق البديلة وهى :"الدائرى الأوسطى، وكوبرى تحيا مصر، والفريق العصار، ومحور روض الفرج".

وطالب القادم من محافظة القليوبية استخدام محور "بنها الحر" بسبب ظهور بعض الكثافات أعلى القطاعات الدائرية عند مناطق المنيب، ودار السلام، وطالب الابتعاد من كورنيش النيل للقادم من المعادى وحلوان استخدام محور الأوتوستراد، وأوضح صابر أن هناك كثافات ظهرت أعلى كوبر الفنجرى وطالب باستخدام كوبرى لطفى السيد، كما طالب الاتبعاد عن شارع صلاح سالم واستخدام محور النصر للمتجه إلى المطار ومصر الجديدة.

وظهرت بعض الكثافات الكبيرة بمحيط منطقة السيدة زينب بسبب الاحتفال بـ "المولد" وطالب الابتعاد عن منطقة مجرى العيون وشارع بورسعيد واستخدام شارع القصر العينى ولاظوغلى.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وقال صابر إن الكثافات انحسرت فى محافظة الجيزة بشارع الجامعة، وطالب سلوك شارعى السودان ومراد خصوصا عن منطقة شارل ديجول، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 355 ، والعتبة 373، وجراج التحرير 602، والأوبرا 351 مكان خالى.