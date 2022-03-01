عاجل- الرئيس السيسى يتابع تنفيذ المدن الرياضية الأولمبية الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس السيسى بتنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التى تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب، خصوصًا مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة فى مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التى باتت مصر تتمتع بها.

وفى هذا السياق، تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكل الالعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية فى هذا المجال.

كما تم عرض الموقف التنفيذى الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية فى برج العرب، وكذلك مخطط تطوير كلٍ من مدينة مرابط للخيول، ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها، وقد وجه الرئيس بالإسراع فى استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كبارى مشاه علوية لتفادى الازدحام المرورى ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعى الرياضى والترفيهى لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية.